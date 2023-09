Den kolde og mørke tid står for døren, men vent lidt med rulamsluffer og den uldne sweater.

Den nye månedsprognose fra DMI tyder nemlig på, at overgangen mellem efterår og vinter bliver mildere end normalt.

Til gengæld bliver det både vådt og blæsende, lover langtidsmeteorolog Martin Lindberg.

»November og december ser generelt ud til at blive mildere og vådere end normalt og i perioder mere blæsende, især i december,« skriver han i prognosen, som dækker vejret i november og december.

Generelt har vi udsigt til mere ustadigt vejr, fremgår det.

Den eneste afvigelse fra det fugtige vejr er et lille køligt intermezzo i løbet af november, som i begyndelse af måneden kan give et par flotte efterårsdage med tørt og solrigt vejr.

Bortset fra det står der nedbør og blæst på programmet.

»Samlet set ser både temperaturer og nedbørsmængder ud til at ende lidt eller noget over det normale, med risiko for en del mere nedbør, hvis flere lavtryk tager en bane henover landet,« forudser Martin Lindberg.

Og er du typen, der kun kommer i julestemning, hvis der er sne, må du nok overveje at fejre højtiden lidt længere mod nord.

Der er nemlig ikke et ord om sne og stort set heller ingen kulde i månedsprognosen.

Derimod taler Martin Lindberg også i december om »mildt vejr og en del fronter med regn og blæst.«

Han slutter sin prognose med at understrege, at der er en vis usikkerhed forbundet med langtidsprognosen.

Den skal betragtes som »et bedste bud på vejret den kommende tid,« pointerer han.