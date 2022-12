Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er 12 år siden, vi sidst havde en hvid jul her i Danmark.

Nu viser en ny prognose, at der er en reel chance for, at det sker i år.

Langtidsprognosen fra TV 2 Vejret viser nemlig, at der kan komme sne ind over landet natten til juleaftensdag. Det skriver TV 2.

Holder prognosen stik, kan der komme et ganske udbredt snedække.

Og det har fået TV 2 Vejret til at skrue op for det såkaldte 'hvidjulsbarometer'.

Nu er der ifølge vejrtjenesten 25 procents chance for en hvid jul.

Definitionen for en hvid jul er, at der skal ligge mindst 0,5 centimeter sne i 90 procent af Danmark om eftermiddagen juleaftensdag.

Idet der er tale om en langtidsprognose, understreger TV 2 Vejret, at den stadig skal tages med mere end et gran salt.

Håber du på en hvid jul?

Meget kan endnu ændre sig rent vejrmæssigt, før vi når frem til 24. december.

Sidste gang, der var en landsdækkende hvid jul i Danmark, var i 2010.