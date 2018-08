Det bliver køligere, og der kommer en byge i ny og næ. Det ændrer dog ikke ved, at sensommervejret overordnet set bliver flot og solrigt.

Den seneste månedsprognose fra DMI er behagelig læsning for alle, som er blevet afhængige af shorts og bare tæer i klipklapperne. Der er nemlig ingen grund til at gemme hverken sommerkjolerne eller grillen væk lige med det samme.

Selv om temperaturerne generelt falder til omkring de 20 grader, og vejret bliver mere ustadigt, skulle der nemlig blive rig lejlighed for at nyde solen lidt endnu.

»Jeg tror, der kommer flere korte perioder med pænt vejr og sol. Vi får nok en tre-fire dage af gangen med pænt og solrigt vejr, og så kommer der et par dage med mere ustabilt vejr.«

Det siger energi- og erhvervsmeteorolog fra Danmarks Meteorologiske Institut, Martin Lindberg, som står bag langtidsprognosen.

Hans forudsigelser for sensommervejret byder på en periode med 'højtrykstendenser.' Selv om han understreger, at ingen af periodens højtryk vil lægge sig stabilt over Danmark, så bliver det overordnede billede alligevel, at der bliver gode solchancer og forholdsvis tørt.

Først skal vi dog lige have overstået en kold og våd weekend, hvor termometeret kommer helt ned på omkring de 15 grader.