Varmen fortsætter.

Sådan er meldingen mandag formiddag fra DMI, der har nærstuderet de nyeste prognoser.

Den seneste prognose viser, at det ifølge DMI bliver 'rigtig varmt' ikke kun mandag, men hele ugen, så det er bare med at beholde solcremen og badetøjet fremme.

Det varme vejr betyder, at DMI har udsendt et såkaldt 'Kategori 2'-varsel, der betyder, at der er tale om 'farligt vejr'. Du kan se på kortet herunder, hvor i Danmark varslet gælder.

Foto: DMI

DMI's varsel gjorde sig indtil mandag formiddag gældende til og med mandag aften klokken 19.30, men varslet er nu forlænget, så det gælder til og med onsdag i den sydvestlige del af Jylland samt på Vestfyn og Vestsjælland.

»Det er ikke forkert at sige, at varmen vil fortsætte,« siger Mette Wagner, vagthavende meteorolog ved DMI og fortsætter:

»Vi vil blive ved med at have det varmt resten af ugen.«

Ifølge DMI bliver mandag den klart varmeste dag på ugen med op mod 25-30 grader, lokalt helt op til 32 grader.

Temperatureren vil dale i løbet af ugen, men vil stadig ligge på helt op mod 28-30 grader.

Definitionen på en hedebølge er tre sammenhængende dage med mere end 28 grader i gennemsnit.

Luften vil i denne uge dog ikke være lige så stabil som den seneste uges tid, og derfor vil der især mandag og tirsdag eftermiddag og aften være risiko for lokale byger.

Hvis bygerne falder, vil de sandsynligvis falde på Sjælland mandag og i Jylland tirsdag.