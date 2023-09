Det er meget muligt, at vi lørdag markerede efterårsjævndøgnet, som signalerer et farvel til sommeren.

Men den udvikling er vejret tilsyneladende ikke selv helt enig i.

I hvert fald forklarer meteorolog Anja Bodholdt i en vejrkommentar på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside, at det lune sensommervejr en overgang vender tilbage i næste uge.

Før vi kommer dertil, skal vi dog lige igennem en søndag, som er præget af, at et højtryk over Tyskland bevæger sig mod nordøst.

Det giver nemlig Danmark mere stabilt vejr.

Det kan både give god plads til solen, ligesom det ser ud til at holde tørt.

Fra næste uge får vi endnu mere af den slags.

»Fra mandag strømmer for årstiden ret varm luft op over os fra syd, og både mandag og tirsdag kommer der nogen eller en del sol mange steder,« forklarer meteorologen.

Der kan dog til tider snige sig nogle tynde skyer ind foran solen, og det er endnu lidt usikkert, hvor varmt det bliver.

»Men tirsdag, onsdag og torsdag vil man i de sydøstlige egne formentlig kunne opleve temperaturer op til et par og tyve grader,« skriver Anja Bodholdt i sin vejrkommentar.

Fra midten eller sidst på ugen ser det ud til, at nye fronter med regn og byger kan vente på os – men mere om det til den tid.