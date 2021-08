Som du måske læste tidligere i morges, ser bygevejret endelig ud til at lakke mod enden.

Men siden er der tikket en ny melding ind fra DMI.

Bare rolig; fra onsdag ser vejret stadig ud til at blive bedre med mulighed for en del sol og kun ganske få småbyger.

Før vi når så langt, er der dog risiko for nedbør. Store mængder nedbør.

DMI har tirsdag morgen udsendt et varsel om risiko for skybrud og torden over store dele af landet fra klokken 14 og frem til klokken 20.

Især tre steder i landet kan blive hårdt ramt.

»Risikoen er størst ved østvendte kyster. Især Nordøstjylland, Nordvestsjælland og københavnsområdet kan blive ramt af skybrud med op til 15-20 millimeter nedbør på en halv time,« lyder det fra DMI's vagthavende meteorolog, Erik Hansen.

Han understreger, at det ikke er sikkert, at vi får skybrud, men tilføjer, at der er klar risiko for det.

DMI risiko for lokale skybrud og torden : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/7JIiFRizJZ — DMI (@dmidk) August 10, 2021

Bygerisikoen skyldes, at et lavtryk passerer Danmark vestfra – præcis som i går, mandag.

Men der er én afgørende forskel, som øger risikoen for, at der – i modsætning til mandag – kan komme lokale skybrud.

»Der er mindre vind end i går. Derfor vil der komme en hel del mere nedbør, før skyerne trækker væk,« forklarer Erik Hansen.

Bor du i de områder, hvor er er risiko for store mængder nedbør, anbefaler DMI's vagthavende meteorolog dig at tjekke tagrender, nedløbsrør og afløbsriste nær din bolig og at lukke vinduer og døre.

Færdes du i trafikken under et skybrud, bør du køre efter forholdene og være opmærksom på risikoen for, at der kan være store mængder vand på vejbanen.