Det længe ventede forårsvejr har endelig fundet vej til Danmark. Onsdag blev årets varmeste dag, og den kommende tid ser kun ud til at slå den rekord hver dag.



Torsdag, fredag og lørdag bliver varmere dag for dag og bygger op til et brag af en forårsstemning på søndag, oplyser DMI til BT.

»Vi skal lige have passeret de her fronter med skyer og regn, og så går det ellers fremad med sol, og så kommer vi lige i underkanten af 20 grader søndag,« fortæller Klaus Larsen, vagthavende meteorolog ved DMI.

Klaus Larsen forklarer, at vejret torsdag bliver en grå fornøjelse, før Danmark kan begynde at hilse på solstrålerne igen.



»Det bliver lidt kedeligt i dag mest skyet med regn af og til - nok mest når vi kommer ud mod eftermiddagen, og så begynder det ellers at klare op i løbet af aftenen.«



Fredag bliver det sol og omkring 10 grader, hvor det bliver lunest på Sjælland og køligst i Vestjylland.



Weekenden bliver endnu bedre, hvor man ifølge den vagthavende meteorolog roligt kan finde forårskjolen og kasketten frem.



»Lørdag er det nok hovedsageligt Sønderjylland, hvor det bliver varmest op til 15 grader, og så begynder hele landet at følge med søndag, hvor vi får omkring 18 grader.«



Heldigvis ser det gode vejr ikke kun ud til at være en kort fornøjelse. Varmen kommer til at fortsætte ind i næste uge.

»Det ser fortsat pænt ud efter weekenden, vi kommer stadig til at ligge over 10 grader,« afslutter Klaus Larsen.