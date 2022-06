Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Resten af juni måned ser ud til at byde på ustadigt og omskifteligt vejr med perioder af skyer, regn, byger og blæst.

Men heldigvis bliver der god plads til mere stabilt vejr med perioder med sol og varme i juli.

Sådan lyder det hvert fald fra langtidsmeteorolog Steen Hermansen i sin månedsprognose.

For i starten af juli vil en højtryksryg bygge sig op over De Britiske Øer og Nordsøen, der vil forskyde sig ind over Danmark.

Og det betyder, at der vil blive gode chancer for tørt vejr med sol og stigende temperaturer.

I uge 27 vil flere højtryksrygge passere og give os dage med sol og varme.

Dagtemperaturen vil typisk nå op mellem 18 og 25 grader – enkelte dage måske varmere.

Dog skal vi i denne uge forvente dage med flere skyer og regn i forbindelse med mindre lavtryk eller fronter.

Hvad angår de sidste tre uger af juli er der fortsat gode muligheder for varmt og solrigt vejr.

Vi skal dog fortsat også i denne periode forvente mindre lavtryk eller fronter kan passere, og give os dage med skyet vejr.

Så samlet set tyder prognosen på en »klassisk dansk sommer«, hvor temperaturerne vil være omkring eller noget over normalen, mens nedbørsmængderne vil være under det normale for årstiden.