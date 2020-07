'Byger, der går og kommer, det er den danske sommer.'

Strofen fra Thøger Larsens kendte sommersang fra Højskolesangbogen ligger på rygraden af de fleste af os. Ikke bare fordi melodien er smuk, men nok også fordi teksten meget fint beskriver det danske sommervejr, som det typisk er:

En god blanding af sol, skyer og lidt dryp fra oven engang imellem.

Og holder du - som de fleste andre - sommerferie indenlands de kommende uger, er det faktisk også det vejr, du kan se frem til: Pænt og jævnt sommervejr med byger.

'Juli vil bringe en jævn variation mellem solskinsdage, drivende skyer og små visit af lidt regn eller byger,' lyder det i den seneste månedsprognose fra Danmarks Meteorologiske Institut.

Og selv om der ikke er udsigt til hverken tropenætter, hede- eller varmebølger, så er det trods alt en god nyhed, at vi blot skal gennem denne vejrmæssige lidt triste uge, før vi får 'mere roligt og pænt dansk sommervejr.'

Det skyldes et højtryk, som kommer til at ligge på vore breddegrader, men det er ikke stærkt nok til 'at sørge for konstant solskinsvejr,' hedder det i prognosen.

Og den vagthavende meteorolog hos DMI understreger da også, at langtidsudsigten er behæftet med nogen usikkerhed i forhold til, hvor stabilt højtrykket bliver.

Så er udsigten for den næste måneds tid klar - sommervejret ser ud til at bliver lidt varmere og mere -rigt efter denne uge, men den overordnede linjer kommer til at holde sig ret tæt på normalen.



»Der er ikke noget, der tyder på, at vi får det helt stabile sommervejr med lange perioder med sommervejr. Den står på mere almindeligt dansk sommervejr,« siger Trine Pedersen fra DMI.

Temperaturmæssigt vil vi også i uge 28 komme til at ligge under 25 grader.

I uge 29 er sommervejret stadig præget af højtryksvejr, og månedsprognosen forudser 'pæne dage med solskin og vekslende skydække, men også lokale regnbyger.' Her kan det blive en smule varmere, typisk mellem 18 og 25 grader om dagen. Enkelte dage kan temperaturen måske snige sig over 25 grader.

Det siger sig selv, at jo længere meteorologerne kigger frem, jo mere usikker bliver prognoserne.

Derfor kan meget nå at ændre sig i forhold til uge 30, men lige nu tyder det på, at det bliver lidt varmere og lidt mere stabilt højtryksvejr end de to foregående uger.

DMI regner også med, at der i denne uge vil være bedre muligheder for temperaturer over 25 grader.

Eller som instituttets langtidsmeteorolog skriver i sin prognose for juli:

'Til uge 30 er det en noget mere usikker udvikling, men mest sandsynligt til den lidt mere solrige, lune og tørre side, dog med risiko for meget ujævnt fordelt nedbør på grund af lokale byger.'

