Vi har hørt det før. Global opvarmning, afsmeltning af polerne og stigende havvand.

Nu viser en ny forskningsrapport, hvor slemt det egentlig står til.

Forskningsrapporten, som tidsskriftet Nature refererer til, påpeger, at jorden er varmere nu, end den har været i minimum 12.000 år. Det er vel at mærke siden den seneste istid.

I rapporten står der også, at det måske endda er varmere, end det har været i 125.000 år, men grundlaget for denne analyse er ikke lige så sikker, da der ikke er viden eller baggrundsmaterialer nok til at konkludere dette.

Isbjerge nær Nuuk i Grønland, søndag den 18. august 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Forskningen er nået frem til denne konklusion ved at løse et længerevarende puslespil kendt som 'holocene temperature conundrum'. Forskere har i årevis kæmpet med at få forskellige klimamodeller til at udregne, hvordan temperaturerne har ændret sig i perioden 'holocene', der strækker sig 12.000 år tilbage.

Det er nu lykkedes ved at analysere havets overfladetemperaturer. Det viser nemlig, hvordan den menneskelige påvirkning af klimaet har ført verden ind i et ukendt territorie, påstår forskere i rapporten.

Tidligere forskning har ellers vist, at jorden oplevede sin varmeste periode nogensinde for 6.000 år siden, før en afkølningsperiode indtraf. Skeptikere af global opvarmning har heftet sig ved dette til at påstå, at jorden slet ikke opvarmes, eller at det sker cyklisk og uden menneskelig påvirkning.

Men den nye forskning giver altså et anderledes billede, idet tidligere forskning ikke har været i stand til at fange den årlige temperaturstigning med særlig stor præcision.

»Vi har bevist, at de globale temperaturer har været stigende over 12.000 år, og det betyder, at vores påvirkning på klimaet accelererer en længerevarende stigning i netop temperaturerne. Det ændrer vores grundlag og understreger, hvor vigtigt det er, at vi tager situationen alvorligt,« siger Samantha Bova fra Rutgers Universitet.