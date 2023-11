2023 står til at blive det varmeste år, der nogensinde er blevet målt på kloden.

Ifølge den foreløbige klimastatusrapport, som World Meteorological Organizaition (WMO) har offentliggjort torsdag, lå den globale gennemsnitstemperatur ved udgangen af oktober omkring 1,4 grader over det førindustrielle niveau.

Forskellen til de tidligere rekordår 2016 og 2020 er allerede så stor, at november og december måned ikke vil ændre den globale varmerekord.

Professor Petteri Taalas er generalsekretær i WMO. Han siger:

»Drivhusgasniveauerne er rekordhøje. Globale temperaturer er rekordhøje. Havniveaustigningen er rekordhøj. Antarktis havis er rekordlavt. Det er en øredøvende kakofoni af knuste rekorder.«

Han understreger, at der er brug for øjeblikkelig handling.

»Det er mere end bare statistik. Vi risikerer at tabe kapløbet om at redde vores gletsjere og tøjle havniveaustigningen. Vi kan ikke vende tilbage til klimaet i det 20. århundrede, men vi skal handle nu for at begrænse risikoen for et stadig mere ugæstfrit klima i dette og de kommende århundreder,« siger han.

I en videomeddelelse, der ledsager WMO's klimarapport, opfordrer FNs generalsekretær, António Guterres, ledere til at forpligte sig til hurtig handling ved FNs kommende klimamøde, COP 28.

»Vi har køreplanen for at begrænse stigningen i den globale temperatur til 1,5 °C og undgå det værste klimakaos. Men vi har brug for, at ledere affyrer startpistolen ved COP 28 i et kapløb om at holde 1,5 graders grænsen i live,« siger han.