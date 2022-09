Lyt til artiklen

Glem FNs klimamål. Glem overgangen til vedvarende energi og elbiler, bæredygtigt landbrug, og hvad vi ellers gør for at være mere klimabevidste.

Det er allerede for sent. En global klimakatastrofe er på vej. Og den vil forandre dit liv for altid – hvis du er en af de heldige.

Sådan lyder forfatternes dystopiske konklusion i den nye bog 'An Inconvenient Apocalypse' (på danske: 'En ubekvem apokalypse', red.). Det skriver The Guardian.

»Bogen forsøger at være bramfri og ærlig omkring krisens omfang,« siger journalisten Robert Jensen, som har skrevet bogen sammen med Wes Jackson.

Kort fortalt argumenterer de to forfattere for, at menneskehedens levevis lige siden, vi begyndte at kultivere jorden for over 10.000 år siden, har peget frem mod katastrofen. Simpelthen fordi vi med den stadig mere effektive udnyttelse af Jordens ressourcer ender med at udtømme dem.

»Jeg indså, at vi kommer til at betale for det på et tidspunkt. Vi kommer til at betale meget dyrt for det,« siger agronom og ekspert i jorderosion Wes Jackson.

Det tør siges.

Ifølge de to forfattere ser vi ind i en fremtid, hvor Jordens nuværende befolkning på omkring 7,7 milliarder mennesker vil styrtdykke til mellem to og tre milliarder. Og ikke nok med det.

Det liv, vi kender, vil forsvinde.

De to forfattere mener, at de mennesker, som overlever klimaapokalypsen, vil komme til at leve et liv, som minder mere om vores forfædres i stenalderen end det nuværende med Netflix på fjerneren efter fyraften.

De ser en fremtid uden fossile brændstoffer eller andre elektroniske hjælpemidler for sig. En fremtid, hvor vi i stedet bliver afhængige af vores egne og trækdyr - som oksers - muskelkræfter for at få mad på bordet.

Hvordan klimakatastrofen indtræffer, hvornår den indtræffer og hvorfor den vil medføre så store omvæltninger i vores måde at leve på, præciserer de to forfattere ifølge The Guardian ikke i den nye bog, som er en af de mest klimadystopiske, som hidtil har ramt markedet.

Adskillige klimaforskere har dog slået alarm om klodens tilstand.

»Et barn født i 2020 vil møde en langt mere fjendtlig verden, end den dets bedsteforældre har levet i,« skriver ​​Bill McGuires, der er emeritus professor i geofysiske og klimafarer ved University College London, i sin nyeste bog.

Her forklarer han, at de hedebølger, oversvømmelser, storme og andre vejrekstremer, vi allerede oplever nu, kun vil blive værre – og at vi ikke længere kan vende udviklingen.

Det er imidlertid en holdning, langt fra alle klimaforskere og eksperter er enige i.

'An Inconvenient Apocalypse' udkommer på engelsk 1. september.