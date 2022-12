Lyt til artiklen

»I'm dreaming of a white Christmas,« lyder det i den gamle, klassiske julesang.

Men med kun fire dage tilbage til jul er der ikke meget, der tyder på, at vi kommer til at få drys af hvidt.

Derimod ser dagen ud til at kunne blive lidt grå og regnfuld.

Det fortæller den vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Klaus Larsen.

Før vi kommer helt dertil, skal vi dog lige igennem en tirsdag, der bliver præget af noget varmere temperaturer, end vi har været vant til den seneste tid:

»Vi har fået varm luft op over os, så allerede her fra morgenstund ligger vi med en fem-syv grader, og vi kan få et par grader mere i løbet af dagen,« forklarer Klaus Larsen.

Derudover er et regnvejr ved at melde sin ankomst over Sønderjylland, og det kommer til at passere landet – og give regn til de fleste – i løbet af dagen.

Først engang ud på eftermiddags- eller aftentimerne (hvis ikke det måske holder til nattetimerne), vil det være rykket forbi Bornholm.

»Så det bliver en gråvejrsdag med noget regn af og til,« opsummerer meteorologen tirsdagsdøgnet til.

Samtidig, når vi kommer frem mod aftentimerne tirsdag, kan der begynde at opstå tåge rigtig mange steder.

Det skyldes, at det begynder at klare op på bagsiden af regnvejret, mens vinden falder, kombineret med lun luft og masser af fugt:

»Det er ren guf for tåge,« forklarer Klaus Larsen.

Morgentrafikanterne vil derfor formentlig også skulle være lidt ekstra opmærksomme på vejene onsdag morgen og formiddag, hvor tågen stadig kan hænge i luften.

Det bringer os frem til selve prognosen for vejret juleaften.

Umiddelbart ser de noget lunere temperaturer ud til at fortsætte ugen ud, omend de kan dale en smule hen mod juleaften, hvor der dog muligvis stadig vil være omkring tre-fem grader.

Det gør, at det ser skidt ud for chancerne for en hvid jul (såfremt man håber på den slags).

I stedet ser det ifølge Klaus Larsen ud til, at et lavtryk skal passere os hen mod jul, og det kan sende et regnområde hen over stort set hele landet.

»Hvis man skal være heldig og få lidt lokalt hvid jul, så skal det være i Nordjylland, men lige i øjeblikket ligner det mest en mere regnfuld del,« forklarer meteorologen og tilføjer:

»Man må drømme om en grøn jul.«