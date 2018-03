De fleste i landet kan glæde sig over, at temperaturen er steget til lidt op over frysepunktet. Det betyder, at sneen er ved at smelte. Men glæden varer ikke længe, for onsdag er et nyt snevejr på vej fra syd.

Det oplyser DMI til BT.



»Vinteren er ikke helt væk, den kommer tilbage igen, men det bliver ikke så koldt, som vi har haft tidligere,« fortæller Martin Lindberg, vagtchef hos DMI.



Snevejret bliver dog ikke voldsommere, end at noget af det bliver til slud og regn, fordi graderne ikke kommer meget under frysepunktet, forklarer vagtchefen.

Før det nye snevejr rammer Danmark, kan vi dog glæde os over, at sneen når at smelte flere steder.

Allerede mandag bevægede temperaturen sig op på omkring de nul grader, og sneen begyndte langsomt at fordufte.

I de sydlige dele af landet kom man helt op på et til fire grader, og det var særligt Lolland, Fyn og Sydjylland, der kunne glæde sig over de varmere grader.



Senere mandag aften og nat bliver vejret diset, og der kommer tåge mange steder. Man skal derfor være opmærksom på, at sigtbarheden kan komme ned på 200 meter, oplyser Martin Lindberg.



Tågen fortsætter til tirsdag morgen, men letter formentlig op ad dagen, og tirsdag kan danskerne vågne op til smeltet sne og tørvejr flere steder.



Særligt i de sydlige dele af landet vil tirsdagen byde på sol og temperaturer op til mellem to og seks graders varme.

Derudover vil der være mildt vejr i store dele af landet, og det vil primært være det nordligste Jylland, der har en smule sne tilbage, forklarer vagtchef Martin Lindberg.