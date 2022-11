Lyt til artiklen

»Det får sin afslutning nu.«

Sådan lyder det fra Danmarks Meteorologiske Institut, når snakken falder på det milde november. I løbet af de kommende dage vil det nemlig blive markant koldere.

Det oplyser meteorolog Frank Nielsen i en vejropdatering på instituttets hjemmeside, hvor det lyder, at det milde vejr vil blive afløst af normalt novembervejr.

»Fra på torsdag bekender efteråret for alvor kulør,« forklarer han.

Temperaturen falder til en start ned til mellem seks og otte grader om dagen, og om natten vil det blive bare lidt over frysepunktet.

Samtidig kommer der blæst fra sydøst og en del nedbør i den vestlige del af landet.

»Vejrmæssigt bliver det en kold tyrker, så frem med det varme tøj, hue og vanter og vinterdæk,« lyder rådet fra Frank Nielsen.

Det er dog fortsat usikkert, hvor meget nedbør vi kan ende med at få den kommende tid.

Det skyldes, at Danmark kommer til at ligge tæt på grænsen af både kold luft fra øst og mildere luft mod vest.

»Alt afhængigt af, om skellet mellem luftmasserne ender over Danmark eller vest for, bliver afgørende for, om vi får nedbør ind over landet og hvor meget. Tiltagende vind og faldende temperaturer er derimod sikkert,« forklarer meteorologen.