Når søndag bliver mandag, er det ikke kun ugen, der skifter. Det gør vejret også.

Mens vi indtil nu denne efterårsferie uge har kunnet opleve usædvanligt høje temperaturer, ændrer vejret sig den kommende uge. Det fortæller den vagthavende meteorolog hos DMI - Thyge Rasmussen - til B.T.

Hvor vi denne uge flere steder har kunnet se barometrene runde 20 grader, så falder temperaturen med otte til ti grader i næste uge.

»Så nu kan man godt så småt finde vintergarderoben frem,« lyder det fra Thyge Rasmussen.

Allerede fra i dag, torsdag, begynder vejret at blive 'mere normalt og efterårsagtigt', hvilket betyder, at temperaturerne i dagtimerne kommer til at lægge sig mellem 10 og 15 grader.

Resten af ugen frem til søndag bliver mest præget af solskin og tørvejr, men der kan komme nogle enkelte dryp natten til lørdag og en smule regn i Jylland sidst på dagen søndag.

»De her dage er vindforholdene stille og rolige, men der sker så det, når vi kommer frem til især natten til mandag, at det begynder at blæse op fra vestlige og nordvestlige retninger,« forklarer meteorologen og tilføjer:

»Det lægger op til starten af næste uge, som ser ud til at blive ganske blæsende med kuling og kulinger.«

Derudover ryger temperaturen ned på 10 til 12 grader.

»Så i næste uge bliver det sådan rigtigt efterårsvejr.«

Der er dog ikke noget, der tyder på, at vi den kommende tid kommer til at opleve nattefrost.

»Den kommende nat kan temperaturen komme ned på to-tre grader i Jylland, men det bliver nok også det koldeste, vi kommer til at opleve det næste stykke tid,« siger meteorologen.