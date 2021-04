Hvis du gik og håbede på endnu en dag med masser af sol og varme, så venter der dig desværre triste nyheder.

Vejret skifter nemlig nu, da polarluften vender tilbage – og det gør de kommende dage væsentligt koldere.

Det fortæller den vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Frank Nielsen.

»Det her stille vejr med sol og varme, det er slut med det,« siger han.

Årsagen er, at der nordvest for os ligger en koldfront, der fra morgentimerne onsdag bevæger sig ind over landet. Og med den koldfront vælter kold polarluft ind over os:

»Normalt kan sådan nogle koldfronter godt være meget markante med karakter af regn, men det er den ikke. Det er en stribe skyer, der passerer landet, og når de så er passeret, så klarer det egentligt op igen, og solen kan også komme frem,« siger Frank Nielsen, før han tilføjer:

»Men den luft, der kommer til os, har sin oprindelse helt oppe fra Island og længere nordpå, så selve luften, som vi får, er otte-ti grader koldere, end den var i går (tirsdag, red.). Og det vil kunne mærkes på temperaturen i dag.«

Termometrene får derfor svært ved at vise andet end 10-12 grader som det højeste – og mange steder nok ikke mere end otte grader.

»Så selvom solen trods alt kommer frem denne onsdag, så er luften det koldere, og den får ikke meget at arbejde med. Derfor stiger temperaturen ikke meget,« forklarer meteorologen.

Derudover begynder det i løbet af eftermiddags- og aftentimerne onsdag at blæse ekstra meget op.

»Og det gør, at det her temperaturfald vil opleves ekstra barskt,« fortæller Frank Nielsen.

Fra morgenstunden onsdag er temperaturen dog ikke meget anderledes fra, hvad den var tirsdag. Men i løbet af dagen vil man kunne mærke forskellen:

»Det er ikke fordi, det er så dramatisk fra morgenstunden, for dem, der skal ud i trafikken, vil nok ikke opleve det som værende koldere end i går, men det overtøj, man har på under cykelturen om morgenen, det skal man også have på igen om eftermiddagen,« fortæller han.

Det hele er dog ikke helt skidt. For som tidligere nævnt kunne koldfronten have bragt regn med sig.

»Der, hvor vi er en smule heldige, er, at regnen bliver hængende i Vestnorge. Så det bliver kølige, men stort set tørre dage de kommende dage. Overordnet set er det egentlig meget pænt, og det bliver pænt at kigge på, men der er koldt,« siger Frank Nielsen og kommer med et råd til dem, der har tænkt sig at benytte sig af muligheden for udendørsservering denne onsdag, hvor det bliver genåbnet:

»Man skal finde sig en sydvæg med læ, hvis man vil have udendørsservering et sted.«