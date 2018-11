Ugen er begyndt med klart vejr tæt på frysepunktet, men det er slut nu.

De kommende dage stiger temperaturen, men der kommer også kraftig vind og nedbør.

Det skyldes, at det højtryk, der har ligget over den sydlige del af Skandinavien, er begyndt er bevæge sig over mod Østeuropa.

I stedet kommer flere fronter med varm luft til Danmark fra sydvest.

Meterolog Frank Nielsen forklarer, at den varme luft lige nu forsøger at presse den kolde luft væk fra Danmark.

»Så det bliver en blæsende nat mellem onsdag og torsdag med hård vind til kuling fra sydøst,« siger han.

Varm luft lyder jo som en rar ting efter flere dage med temperaturer tæt på frysepunktet, vil mange sikkert mene.

Men den varme luft har en pris i form af kraftig vind og nedbør.

»Det er allerede begyndt at blæse i den vestlige del af landet, så det går gennem marv og ben,« siger Frank Nielsen.

Det er også vestjyderne, der bliver de første, der kommer til at få nedbøren at føle.

»Det ser ud til at give noget regn i Vestjylland omkring 21-22 tiden onsdag aften. Sidst på natten og ved fire-tiden når det frem til hovedstadsområdet,« siger Frank Nielsen.

I særlige dele af landet vil der være mulighed for at se en smule sne i de tidlige morgentimer torsdag.

»På Østsjælland fra omkring Ringsted og østpå kan det blive til tøsne i morgen tidlig. Så der kan være lidt hvidt i luften. Men der er lidt usikkerhed, fordi det bliver lige omkring frysepunktet.«

I resten af landet vil nedbøren falde som regn eller slud, lyder prognosen.

Det skyldes, at temperaturen kommer til at ligge et par grader højere vest for Storebælt.

»Torsdag ligger temperaturen østpå fra frysepunktet til to graders varme, men det er med kraftig vind, så det vil føles rigtig koldt,« siger meteorologen.

Vest for Storebælt kommer temperaturen til at ligge omkring fem grader.

Fredag stiger temperaturen i hele landet. Men der vil fortsat være kraftig vind og blæst.

Frank Nielsen forventer, at Jylland får temperaturer omkring 7-10 grader, mens sjællænderne kan se frem til fem graders varme.

»Vi får noget mildere Atlanterhavsluft ind fra vest, men det tager et par dage at rydde den kolde luft af vejen,« siger han.