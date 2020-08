Hvis du de seneste dage har fået den tanke, at du lever under sydlige himmelstrøg, så bliver tirsdag den dag, der får dig tilbage til virkeligheden igen.

Efter to uger med høj sol, hedebølge og stabilt sommervejr er det nemlig en noget anderledes prognose, der kommer fra DMI tirsdag morgen.

Her varsler meteorologerne om et vejrskifte med både byger, torden og risiko for lokale skybrud.

»Det er noget af en forandring,« siger vagthavende meteorolog Anja Bodholdt fra Danmarks Meteorologiske Institut.

Dagen byder på noget af et vejrskifte . Skyer og byger trækker op over landet fra sydvest og i eftermiddag kan de blive ret kraftige og med torden. Følg med på https://t.co/WPtHsJdrql. Mod nord og øst lummervarmt med op mod 28 grader, ellers mellem 20 og 23 grader. pic.twitter.com/0G34zb7GAe — DMI (@dmidk) August 18, 2020

I den sydlige del af Jylland, på Fyn og Lolland-Falster er der allerede i de tidlige morgentimer tirsdag skyer og byger. Senere trækker det vejrsystem ind over resten af landet

»Den front trækker op over landet i løbet af de kommende timer,« siger Anja Bodholdt og henleder opmærksomheden på det risikovarsel, DMI har sendt ud tirsdag morgen. Det lyder på risiko for mulige skybrud fra klokken 12 middag til klokken 20.

»Det bliver ret lokalt, så det er ikke alle, der vil komme til at opleve regn og skybrud.«

Hun understreger også, at det er meget usikkert, hvorvidt det kommer så vidt, at det rent faktisk bliver skybrud.

(Arkivfoto) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere (Arkivfoto) Foto: Ida Marie Odgaard

»Det er usikkert, om bygerne bliver så kraftige, men betingelserne er til stede, og de faktorer, der skal til for at skabe skybrud, er opfyldt,« siger meteorologen, som tilføjer, at det i givet fald kan være noget med nedbørsmængder på mellem 15 til 25 millimeter.

Temperaturmæssigt er goderne heller ikke ligeligt fordelt:

I Nordjylland og på Sjælland er der lagt op til endnu en varm dag med omkring 26, 27 og måske helt op til 28 grader. Her bliver det med Anja Bodholdts ord 'lummervarmt.'

I resten af Jylland og på Fyn bliver det lidt køligere på mellem 20 og 23 grader.

Den positive undtagelse bliver Bornholm, der endnu engang kommer til at leve op til sit navn som 'Solskinsøen.' Her får man nemlig endnu en sommerdag.