En gennemsnitstemperatur flere grader over normalen. Nedbør under normalen. Og op til 28 graders varme i skyggen.

Det er ikke dum læsning, DMI byder på i sin nye månedsprognose for resten af juni og starten af juli. Den står simpelthen på en sommer med masser af sol og, ja, sommer.

Allerbedst bliver det ifølge prognosen om ganske få dage, når uge 24 bliver til uge 25.

Fra mandag og frem bliver Danmark påvirket af et højtryk, der kommer fra Nordskandinavien og sender varm luft ind over landet fra øst.

Katja Jebjerg hører podcasten "Myrdet" på Amager Strandpark på Amager i København, tirsdag den 25. juni 2019. Det kan hun gøre igen næste uge, hvor temperaturen kommer op på 28 grader. (Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix)

Det vejrfænomen er garant for stabilt, tørt og meget varmt vejr, og vi kommer næsten med garanti til at opleve årets første sommerdage, som da også har ladet vente på sig. Sommerdage i meteorologisk forstand er dage, hvor dagstemperaturen ligger over 25 grader i gennemsnit for hele landet.

Senere i næste uge bliver vejret mere ustabilt, når vi bliver ramt af et lavtryk fra Centraleuropa, og det betyder stor risiko for regn, men også endnu højere temperaturer. Det bliver helt op til 28 grader, skriver DMI i sin sommerprognose.

