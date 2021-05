Er du også ved at være ret træt af de grå majdage med byger og regn?

Så er der godt nyt på vej til dig – for i weekenden ser solen og varmen ud til at komme på et længere (og længe ventet) besøg.

»Det tyder det på. Så må vi se, hvor længe det varer,« fortæller den vagthavende meteorolog ved DMI, Lars Henriksen.

Først skal vi dog lige igennem en onsdag, hvor det endnu engang »er så som så med forårsvejret«:

»Det bliver en rigtig gråvejrsdag de fleste steder. Hvis solen kommer, så er det kun lige kortvarigt, og ellers er det en dag med regn eller byger afhængigt af, hvor man er i landet,« fortæller han.

Temperaturen kommer til at lægge sig et sted mellem helt ned til otte grader og op til 13 grader. I den nordvestligste del af landet kan termometrene dog komme op at snuse til 14 grader.

»Det er et lavtryk, der ligger nærmest pladask over landet, som giver det ret kedelige onsdagsvejr,« forklarer Lars Henriksen.

Kigger man frem mod torsdag og fredag, så er det ifølge meteorologen værd at bemærke temperaturen.

Den begynder nemlig stille og roligt at stige.

Torsdag byder fortsat på byger og kun lidt sol af og til, mens der fredag kan være lokale byger og lidt mere sol. Dog stiger temperaturen til mellem 13 og 18 grader.

Det tager os frem til weekenden – og der kan de solhungrende danskere godt begynde at glæde sig.

Vejret ser nemlig ud til at byde på sol og varme grader:

»Det ser tørt ud. Måske kan der være en enkelt lille eftermiddagsbyge, det kan ikke udelukkes, men det bliver overvejende tørt,« forklarer Lars Henriksen.

Lørdag ser temperaturen ud til at blive mellem 15 og 20 grader, mens det søndag kan blive mellem 18 og 23 grader.

Dermed ser forårsvejret i den grad ud til at melde sin ankomst efter en ret sløj og grå måned:

»Det må man sige, at vi mangler oven på en maj, der både har været mere våd, koldere og mere solfattig, end den normalt er,« forklarer meteorologen.

På DMIs hjemmeside har han lavet en opgørelse over måneden indtil videre, som viser, at middeltemperaturen i øjeblikket ligger på 9,4 grader, hvor den normalt er på 11,4 grader.

På landsplan er der samtidig faldet 88,1 millimeter regn, hvor der normalt falder 47,3 millimeter.

Derudover har der på landsplan blot været 88,4 solskinstimer, som er en del under normalen, der lyder på 224 timer.

Det ser dog ud til, at weekendens vejr kan bryde den stime:

»Hvad er så bedre end et kig i den berømte krystalkugle og her til sin store fornøjelse se, at majvejrets våde og 'iskolde' jerngreb nu endelig er ved at miste sit tag,« skriver Lars Henriksen på DMIs hjemmeside.

Hvor længe det gode forårsvejr varer ved, er dog sværere at sige noget om:

»Det varer ved de første par dage i næste uge, og så må vi se, hvordan varmen varer ved. Det er mere usikkert,« forklarer han til B.T.