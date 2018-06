Danskerne kan se frem til varme i den kommende uge.

Maj bød på rekordhøje grader, men siden har mange danskerne gået og tigg et om strandvejr, og nu har vejrguderne hørt den bøn.

DMI oplyser nemlig til B.T., at vi i den kommende uge kan se frem til i hvert fald 25 grader, og at vi i nogle tilfælde vil nærme os de 30.

»Der er et højtryk ude ved Nordsøen, og det betyder, at der stille og roligt siver varm luft ind over Danmark. Mandag kommer vi nok til at ramme 25 grader, men resten af ugen kan vi komme op på 28-29 grader,« oplyser Klaus Larsen, der er vagtchef ved DMI.

Det er mere eller mindre hele landet, der kan se frem til de varme grader i løbet af ugen. Kun Bornholm og den jyske vestkyst kan opleve, at der er et par grader koldere end i resten af landet.

Og så er det gode, at vejret ser ud til at fortsætte ugen efter, når DMI kigger ind i spåkuglen:

»Nogle af mine kollegaer har kigget på månedsprognosen, og der ser det gode vejr ud til at fortsætte, selv om der selvfølgelig er en lille del usikkerhed,« oplyser Klaus Larsen.