Så er det frem med vanter, huer - og måske en lille kælk. For i næste uge kommer sneen. Det spår DMI i sin seneste månedsprognose.

Men det hvide dække holder ikke til jul, lyder meteorologernes forudsigelse.

I næste uge forventes kold luft med lokale snebyger at bevæge sig ned over landet fra nord. Også temperaturerne bevæger sig nedad og lander i begyndelsen af ugen omkring frysepunktet.

Om natten spås det helt ned til otte graders frost. Kombineret med den jævne eller friske vind, som DMI venter, vi vil mødes af, får det vejret til at føles isnende koldt. På positivsiden tæller dog, at der er god mulighed for, at solen byder sig til i næste uge.

Vinterens første sne kom samtidig med vintertiden den 28. oktober. Her i Aalborg. Foto: Henning Bagger Vis mere Vinterens første sne kom samtidig med vintertiden den 28. oktober. Her i Aalborg. Foto: Henning Bagger

De kælkeglade anbefales at søge mod Bornholm, Sydhavsøerne og Nordøstjylland. For de lovede snebyger ventes at falde tættest ved kyster med pålandsvind, i området omkring Østersøen og på Danmarks østligst beliggende ø.

Før det hvide drys melder sig, skal vi lige omkring en våd weekend. Fra torsdag forventes fronter med regn og blæst at mase sig ind over landet fra vest.

Det våde vejr fortsætter til og med lørdag.

Først søndag bliver luften koldere og mere tør og begynder at skabe plads til det hvide dække.

Nu kommer sneen, lover DMI. Men den holder ikke til jul. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Nu kommer sneen, lover DMI. Men den holder ikke til jul. Foto: Mads Claus Rasmussen

Selvom meteorologerne spår sne - flere steder i landet - er der dog ingen grund til at sætte næsen op efter en hvid jul. Det er nemlig usandsynligt, at det vinterlige vejr holder længere end en uges tid.

I ugen op til den 24. tyder alt, ifølge DMIs forudsigelser, på, at fronter med nedbør presser på fra sydvest og slår igennem med en mildning, der medfører fugtig luft.

Fugten ventes at besejre kulden og i dagene op til - og også den 24. - lyder forudsigelsen på overvejende gråt vejr.

Gråt, dis og tåge er også meteorologernes kedelige forudsigelse for juledagene.