Der er sne på vej!

Torsdag aften vil resterne af den tropiske storm Sebastian nemlig ankomme til Danmark, og efter den følger en omgang arktisk kulde.

Det vil få temperaturerne til at falde torsdag og fredag - og samtidig skrues der op mængden af sol og vind.

Dermed er der mulighed for, at man i særligt Nord- og Østjylland samt på dele af Sjælland vil vågne op til et sneklædt landskab fredag morgen.

Der er dog ingen grund til at hive kælken frem endnu, fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Steen Rasmussen.

»Selvom der kommer en del hvid nedbør - både sne og slud - når vi om dagen ikke under frysepunktet, og derfor vil det, der er blevet liggende, hurtigt smelte,« fortæller han.

Han opfordrer dog morgenbilister fredag til at være ekstra opmærksomme.

På trods af, at vi altså ikke når under frysepunktet om dagen, vil vejret blive markant koldere særligt henover weekenden. Faktisk pivkoldt på grund af vinden.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem de tre og seks grader, og der vil henover weekenden være udbredt nattefrost.

Mandag bliver ekstra kold. Her vil temperaturerne ligge mellem frysepunktet og tre grader.

Fryser du allerede nu, kan du varme dig ved tanken om, at vestenvinden vender tilbage tirsdag.

Med sig har den lidt lunere luft, fugt - og nå ja, regn.