Har du nogle feriedage til gode, er det måske nu, du skal fyre dem af. De kommende dage bliver nemlig som skabt til strand, vand og afslapning.

Faktisk bliver den næste uges tid glohed.

DMI varsler hedebølge for stort set hele landet med temperaturer helt op mellem 28 og 30 grader, og varmen bliver liggende de kommende fem dage.

»Det bliver ret varmt i hele landet. De fleste steder kommer vi til at ligge med temperaturer mellem 24 og 28 grader, men især i det sønderjyske kan der komme helt op over 29 grader.«

Det fortæller vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Martin Lindberg.

»Vinden bliver svag til let fra skiftende retninger, og ellers kommer der masser af sol,« siger han.

I Thy, det nordligste Jylland og på Bornholm slipper man for hedebølgen, men sidder du i et sommerhus i ferieområderne her, behøver du ikke være bange for at komme til at fryse.

»Temperaturerne bliver lidt lavere langs den jyske vestkyst og på øerne, for havet er jo ikke så varmt,« forklarer meteorologen.

(Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

De varmeste dage bliver fra fredag til søndag, hvor termometeret nogle steder vil ramme 30 grader.

Her bliver det varmest i Sønderjylland, det sydvestlige Jylland, midt på Fyn, det centrale Sjælland og nogle steder på Lolland.

Bornholmerne må derimod nøjes med 26 grader.

I begyndelsen af næste uge bliver vejret mere ustabilt og lummert med risiko for tordenbyger.

Selvom det føles voldsomt på vore breddegrader, så understreger Martin Lindberg, at denne varme faktisk slet ikke er så ekstrem, som man skulle tro. Og forholdsvis beskedne nattemperaturer – årstiden taget i betragtning – betyder, at det hele når at blive kølet ned i løbet af natten.

»På trods af en kort varmebølge midt i juli, så har denne sommer slet ikke været så varm. Faktisk har temperaturerne ligget lidt under normalen,« siger Martin Lindberg og tilføjer:

»De fleste somre har vi jo en eller to varmebølger, som varer fire til fem dage.«

DMI taler om hedebølge, når temperaturerne i tre sammenhængende dage er over 28 grader.