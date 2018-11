I denne weekend kan der komme nattefrost, og det betyder, at en ny sæson så småt er ved at begynde: Vinteren.

Og så gælder det om at have styr på bilen, helst inden vinteren for alvor melder sin ankomst med sne og kolde minusgrader.

B.T. har været på besøg hos FDM, der er klar med de vigtigste tip til, hvordan du sikrer, at din bil er klar til vinteren.

Første punkt, der skal være styr på, er selvfølgelig vinterdæk.

Ellers kan det hurtigt ende med en tur i grøften, fordi sommerdækkene ikke har det samme vejgreb, når asfalten bliver glat på grund af frost og nedbør.

»Med de lave temperaturer, så skal man have nogle dæk, som er klar til at håndtere de kolde temperaturer,« siger Yasser Abaiji, teknisk konsulent hos FDM.

Men der er også en række andre ting, man skal have styr på. Både af hensyn til sikkerhed, men forberedelse kan også spare dig for at skulle købe nyt udstyr i tide og utide.

»Det er vigtigt at skrabe ruden med isskraberen i stedet for at gøre det med viskerbladene, for så ødelægger man viskerbladene«, siger Yasser Abaiji.

Mange danskere forbinder ikke kørsel i vinterperioden med sol og solbriller.

Men det er faktisk en rigtig god ide at huske dem, når man skal ud at køre i dagtimerne.

»Mange tænker ikke over, at solen står lavt - i hvert fald ikke før, det er for sent - så er det en rigtig god ide at tage nogle solbriller med af god kvalitet.«

Derudover anbefaler han, at man får løftet kølerhjelmen og tjekker de basale ting i motorrummet, som det ikke kræver en mekaniker-uddannelse at undersøge.

Har du fyldt op med froststikker sprinklervæske, tilstrækkelig med kølervæske, tilstrækkelig med olie? Ellers er det bare med at komme i gang.

Du kan se alle Yasser Abaiji tips i videoen over artiklen.