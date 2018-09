Det er en god idé at finde handskerne, huen og vinterfrakken frem fra gemmerne her til morgen. For vi går en både kold og blæsende mandag i møde.

»Lige nu er det syv-otte grader derude, men det føles som to-tre grader på grund af blæsten,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Janne Hansen til B.T. kort før klokken 07.

Selv hvis du hører til dem, der først skal udendørs lidt senere på morgenen, skal du huske det varme overtøj.

En jævn til hård vind fra nordvest blæser kold luft ned over Danmark hele dagen. Selvom termometeret i løbet af dagen vil komme op på et sted mellem 10 og 13 grader, vil det føles noget køligere.

»På grund af vindfaktoren kommer det til at føles som fem grader. Efteråret kommer og siger goddag til os i dag,« siger Janne Hansen.

En kølig dag med 10 til 13 grader og en jævn til hård vind fra NV, så det kommer til at føles som 5 grader - så husk

De norske fjelde sikre sol til de fleste, men det lune vand giver byger til Sydvestjylland, Nordsjælland og Bornholm, lokalt med. pic.twitter.com/9V79nSab8C — DMI (@dmidk) 24. september 2018

Til gengæld kan de fleste danskere se frem til en smuk efterårsdag.

»Det bliver en flot, men kølig dag. De fleste steder bliver det solrigt, men der dannes byger over Nordsøen og Kattegat, som giver lidt regn til det vestlige Jylland og Nordsjælland,« siger Janne Hansen.

»Bornholmerne kan også få byger, idet de regnskyer, der dannes over Kattegat, næppe får afgivet al deres vand på turen ned over det sydlige Sverige,« fortsætter hun.

Det bliver dog ikke store mængder regn, bygerne kaster af sig.

Efter den kølige og blæsende mandag vil en ny varmefront passere Danmark tirsdag. Torsdag kan det blive helt op til 18 grader varmt, men der er en bagside af medaljen.

»Tirsdag, onsdag og torsdag kommer det til at regne en del. Fredag ser vejret ud til at slå om igen, så det atter bliver køligere, men mere tørt og solrigt,« siger Janne Hansen.

»Så vi få enten sol og kulde eller gråvejr og lunere temperaturer. Men det er faktisk ganske normalt for årstiden,« slutter den vagthavende Meteorolog.