Hvis regntøjet er gemt væk i skabet, er det en god idé at finde det frem igen.

Danmark bliver de næste par dage ramt af en masse regn.

»Det bliver ustadigt efterårsvejr. Blæsende, koldt og vådt,« siger Mette Wagner, meteorolog ved DMI, om de kommende dage.

Som de fleste har bemærket, har mandag budt på en del byger i det meste af landet. Og det stopper ikke her.

For både tirsdag, onsdag og torsdag kommer der regn og byger, oplyser Mette Wagner fra DMI.

»Der er ingen steder, der undgår regnen. Nogle får lidt mere end andre, men specielt tirsdag får alle regn. Tirsdag er meget skyet,« forklarer hun.

Det er et lavtryk, som ligger øst for Island, der kommer til at bestemme vejret i næste uge.

Det er først sidst på torsdagen, at der er mulighed for, at lavtrykket bevæger sig videre mod øst. Men indtil da kommer der rigeligt med regn.

Forventer I, at der kommer skybrud?

»Det forventer vi ikke. Vi har ikke sat nogen varsel. Men der kommer en masse regn,« siger Mette Wagner.

Temperaturen i ugens løb bliver højst 15 grader.