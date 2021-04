En tur på jerngeden? Kaffe under åben himmel? En arbejdsdag i haven, eller bare en rask travetur om skov eller i sø?

Det bliver svært at bevare pessimismen de kommende dage – i hvert fald rent vejrmæssigt.

DMI lover nemlig 'en del sol' og stort set tørt vejr.

Og måske det allerbedste: Næsten ingen vind og temperaturer på den rigtige side af 10 grader.

Der strømmer kold luft ned over Danmark fra nordøst. Derved kommer solen til at skinne lystigt hele dagen. I dag er temperaturen dog endnu besked, omkring 10 grader.

Se mere på https://t.co/kr6LXDT6WA pic.twitter.com/n1A8MVTbjZ — DMI (@dmidk) April 15, 2021

»Det ser fint og fredeligt ud,« lyder det fra vagthavende meteorolog, Klaus Larsen, på Danmarks Meteorologiske Institut.

Han forklarer, at kombinationen af et højtryk over England og et lavtryk mod nord giver dejlig lun luft over Danmark.

»Vi kan få 14 til 15 grader i weekenden og måske et par grader varmere i starten af næste uge,« fortæller han.

Torsdag lover han både en del sol og en del skyer.

(Arkivfoto) Foto: Henning Bagger Vis mere (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger

»Men de har fået ble på, så det burde holde tørt. Jeg kan ikke udelukke et dryp eller to rundt omkring, men det bliver stort set tørvejr i hele landet.«

Temperaturerne kommer torsdag til at ligge på mellem syv og 11 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordøst og nord.

»Det bliver lidt lunere end de seneste dage og med mindre vind. Så kan man finde en sydkrog, vil det føles ganske dejligt.«

Klaus Larsen understreger dog, at selv om vejret helt klart vil give forårsfornemmelser, så er det ingenlunde slut med nattefrosten.

Og når vi har haft en fredag, som vil minde vejrmæssigt meget om torsdagen, kan vi altså glæde os til en weekend med »temmelig meget sol.«