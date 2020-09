Efter et par dage med flot efterårsvejr, står den snart på bygevejr igen.

Sådan lyder meldingen fra DMI torsdag morgen, hvor meteorologerne forudser, at ugens næstsidste hverdag bliver en 'skiftedag.'

»Vi starter med at få noget sol i formiddag, men der ligger et frontsystem i Nordsøen, som bevæger sig østpå, og som giver tykkere og tykkere skyer i løbet af dagen,« forklarer vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Frank Nielsen.

Fronten betyder, at der efterhånden kommer byger – først i den vestlige del af landet – men lidt efter lidt bevæger fronten sig også ind over Fyn og den østlige del af landet.

»På Sjælland bliver det pænt vejr det meste af dagen, men hen omkring aften kommer der også regn til vestsjælland. Omkring klokken otte regner det også i København,« forudser Frank Nielsen.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem 17 og 21 grader.

Efterhånden frisker det op med en front, som giver regn og stedvis hård vind og op til kuling.

Fredag ser til gengæld ud til at blive en »helt pæn dag« med kun enkelte byger.

»Eneste minus er en let til frisk vind,« siger meteorologen.

Til gengæld er der en del af bekymre sig om, hvis du har inviteret til sensommer-bryllup eller konfirmation i et telt i haven i weekenden.

Lørdag byder nemlig på bygevejr, som meget vel kan være med torden.

Men Frank Nielsen tænder alligevel et lille håb for dem, der har planlagt at være udendørs i weekenden:

»Det afhænger naturligvis af, hvor i landet, du befinder dig. Lige nu ser det ud til, at der kommer flest byger i Midt- og Vestjylland. Du kan jo også altid håbe på, at meteorologen tager fejl,« siger han.