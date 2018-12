Et langt bånd med regn er på vej over Danmark, og når det rammer kysten, vil nedbøren blive til sne.

»Meget tyder på, at der vil falde nok sne til, at danskere mandag kan finde kælken frem,« siger vagthavende ved DMI, Jesper Eriksen, til B.T.

Dog skal man være blandt de heldige, hvis man vil se det hvide landskab.

Nedbøren er lige nu på vej i et bælte over Kattegat, hvor den falder i form af regn.

Men fordi jorden er koldere end vandet, vil nedbøren forvandle sig til sne nord for Limfjorden - dog skal man 10-20 kilometer ind i landet, før det sker.

»Jeg vil skyde på, at omkring 20-30 pct. af Vendsyssel vil have sne nok til at kælke, og så vil der lokalt også være en del sne i Nordsjælland,« spår Jesper Eriksen.

Resten af landet kan også se frem til sne, men bygerne er så spredte og lokale, at den vagthavende ikke mere præcist kan sige noget om, hvor sneen vil falde.

De meget lokale snebyger kan resultere i farlige forhold for trafikanter, advarer den vagthavende.

»Bilister kan køre fra et sted, hvor der intet sne ligger, og pludselig støde ind i en større mængde. Så man skal være opmærksom,« råder Jesper Eriksen.

Sneen vil måske blive liggende resten af ugen - det er svært at sige hvor længe, før DMI har et overblik over, hvor meget, der ender med at falde.

Resten af ugen vil nemlig være forholdsvis kølig med moderat tøvejr, mens næste uge op mod jul vil byde på mildere vejr.

»Det er stadig ret usikkert, men lige nu tyder alt på, at chancerne for en hvid jul er meget lave,« konstaterer Jesper Eriksen.