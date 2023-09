Alt godt har en ende, siger man.

Det gælder også for det sommerlige vejr, vi har haft her i starten af efteråret. For nu er det slut.

»Det er en skiftedag,« siger DMIs vagthavende meteorolog Klaus Larsen.

»Vejret skifter fra at være varmt og tørt – bortset fra de skybrud, der ramte de nordvestlige egne i går – til at blive køligere og med mere nedbør,« tilføjer han.

Startskuddet bliver en koldfront, som passerer Danmark i løbet af tirsdagen – og giver en hel del regn flere steder.

»Det bliver mere efterårsagtigt,« siger Klaus Larsen.

Fra morgenstunden vil der være lavtliggende skyer, dis og tåge over størstedelen af landet. Der er også risiko for torden i de sydøstlige egne.

»Kun på Bornholm får de solen at se først på dagen,« siger DMIs vagthavende meteorolog.

Opad formiddagen og først på eftermiddagen vil koldfronten begynde at give regn over størstedelen af landet.

Men med betydelige regionale forskelle.

Ifølge DMIs prognoser kommer der til at falde omkring 10 millimeter i det centrale Jylland og på Bornholm, hvor der falder mest, mens der andre steder i landet sandsynligvis kun vil falde et par millimeter.

»Temperaturen kommer også til at tage et dyk,« siger Klaus Larsen.

Termometrene kommer dog stadig til at vise for årstiden ganske lune 18-23 grader i dag. På Bornholm endda op til 25 grader.

Dagens noget mere ustadige vejr bliver imidlertid startskuddet til en periode med mere efterårsagtigt vejr.

»Det bliver både køligere, mere blæsende og med mere nedbør. Så det er nok en god idé at få støvet jakken af,« lyder det fra Klaus Larsen.