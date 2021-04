Verdens største isbjerg er næsten smeltet væk.

Den 5.800 kvadratkilometer store isblok rev sig fra den arktiske is i juli 2017, og nu går den selv mere og mere i stykker, skriver Sky News.

På satellitbilleder kan man se, at blokken, som er kendt under navnet A68a, er brækket op i flere forskellige småklumper af is.

Det er USAs nationale iscenter, der har fulgt blokken.

Det så sådan her ud, da den løsrev sig, Foto: HANDOUT

De første to år af sin eksistens bevægede den sig ikke meget, men så blev den fanget af en strøm i vandet, der trak den mere og mere nord på.

Blokken af is blev for alvor offentligt kendt, da den i december sidste år var tæt på at ramme øen Sydgeorgien, der ligger mellem Antarktis og Argentina i det sydlige Atlanterhav.

Man var bange for, at den store klump af is kunne være en trussel for de vilde dyr og planter, der bor på øen.

Der er blandt andet enormt mange pingviner på øen, som også går under navnet 'Pingvinøen'

Her kan man se, hvordan der falder stykker af isklumpen. Billedet er taget i februar 2021. Foto: EUROPEAN SPACE AGENCY HANDOUT

Heldigvis har isklumpen aldrig ramt øen, da dele af den knækkede af.

Dengang var blokken allerede svundet ind til 4200 kvadratkilometer, og den er i dag endnu mindre.

Den er faktisk så lille, at det nationale iscenter overvejer, hvorvidt de fortsat vil følge blokken. Den er ikke til fare for sine omgivelser længere.