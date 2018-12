Temperaturen kommer til at ligge omkring syv grader mandag, men det vil føles koldt.

De fleste vil dog også få mulighed for at få solen at se.

»Vi har en nordvestlig strøm med kold luft nedover os,« siger vagthavende meteorolog Klaus Larsen, DMI.

De værste vinde rammer som så ofte før i Vestjylland.

»Ude ved den jyske vestkyst kan det blive op til kuling, men jo længere man er fra de vestvendte kyster, jo mindre vind er der,« siger Klaus Larsen.

Mandag åbner døren ind til en uge, der potentielt kan byde på muligheden for at kaste med snebolde og bygge snemænd.

»Vinden går over i øst, og så bliver der dannet flere og flere byger, og senere på ugen går det over i slud og sne,« siger Klaus Larsen.

Ifølge DMI's prognoser kan den første sne lande allerede tirsdag.