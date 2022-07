Lyt til artiklen

DMIs prognose for resten af sommeren er kommet, og det ser ud til, at vi får flere dage med over 25 grader – men du skal have regntøjet klar.

Første uge i august byder på en form for vejrburger, hvor ustadigt vejr med skyer, regn, blæst og byger er burgerbollerne, mens tørt, solrigt og roligt vejr er bøffen.

Vi indleder altså ugen 1. august med ustadigt vejr og forholdsvis lave temperaturer, men når vi når til midt på uge vil vi få et par sommerdage med temperaturer, der lokalt kan komme op over 25 grader. Dernæst kan man se frem til en weekend med god portion regn og overskyet vejr.

Ikke meget anderledes ser det ud resten af august – men der er alligevel lidt flere mulige stranddage.

I uge 32 kommer vejret til at være mere stabilt. De fleste dage vil byde på sol og høje temperaturer. Det er kun – igen – hen mod weekenden, at der er risiko for regn og blæst.

Der vil også være en del varme dage i uge 33, som kun periodisk erstattes af lidt regn og en overskyet himmel.

I alle tre uger vil nattetemperaturen ligge mellem 10-17 grader.

Prognoserne er selvfølgelig lidt usikre, særligt hen mod den sidste del af august. Derfor skal du endnu ikke planlægge efter det, der står herunder:

Men når det er sagt, så tyder det desværre på, at uge 34 også byder på en del ustadigt vejr. Dog med få øjeblikke, hvor temperaturen overstiger normalen for den periode af året.

Altså et lille stykke over 25 grader, hvis man er heldig (og kan lide varmen).