Der venter danskerne meget omskifteligt vejr i den sidste sommermåned.

DMI melder, at der både er regn og solrigt vejr på programmet, så det kræver nok et ekstra kig på vejrudsigten på selve dagen, hvis du drager ud i landet med sene sommerferieplaner og har forhåbninger om at undgå gennemblødt tøj og aflysning af de måske ellers længe ventede planer.

Uge 31 begynder med, at der kommer et lavtryk over Nordskandinavien. Det giver danskerne mest skyet vejr med enkelte og spredte byer samt lavere temperaturer, der skyldes en frisk vind fra vest.

Midt på ugen er der dog bedre og varmere vejr i vente, hvor temperaturerne kan nå op mellem 20 og 25 grader. Ellers vil dagtemperaturerne være på mellem 15 og 19 grader, mens temperaturen om natten vil være mellem 8 og 15 grader. Temperaturen forventes derfor at være lidt under normalen – modsat nedbørsmængderne, der forventes at være noget over de normale.

I uge 32 tyder det på, at der er ustadigt, vådt og køligt vejr i vente. Et styrende hovedlavtryk vil sandsynligvis ligge mellem Island og Nordsøen, og det gør, at der kommer en sydvestlig eller vestlig luftstrømning over Danmark.

Det skaber et mindre lavtryk, hvor der kommer perioder med regn eller byger fra vest eller sydvest. Dog kan der engang imellem komme mindre og svage højtryksrygge, der passerer Danmark og give danskerne en god dag eller to med mest tørt vejr og nogen sol.

Der er mere stabilt vejr i vente i uge 33. Lavtrykket kan muligvis fortsat være ved Island, men nu vil der være en større chance for, at en højtryksryg kommer til at ligge over Sydskandinavien. Det betyder gode muligheder for en del sol, men man kan også forvente lidt regn i løbet af ugen.

Uge 34 og 35, der strækker sig til første uge i september, er der fortsat tegn på, at det stabile vejr fortsætter. Der kommer flere højtryksrygge, der bevæger sig ind over Danmark, der kan give en længere periode med både tørt vejr og en del sol. Her kan temperaturerne snige sig over de 20 grader.