Endelig! Omsider er der temperaturer i DMIs vejrudsigter, der matcher kalenderen.

Det vil med andre ord sige, at også vejret begynder at føles som forår.

»Nu er det simpelthen forår,« siger vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Mette Wagner.

Fredag lover DMI omkring 10 grader, og weekenden ser rigtig pæn ud med op til 13 grader lørdag og dejlige 15 grader søndag.

En flot klar blå himmel er hvad de fleste vågner op til i dag. Desværre ikke på Bornholm. Øen ligger nemlig gemt under en dyne af skyer, der skygger for den skarpe sol. Dagens UV-indeks ligger på lidt over 3.

»Vi får nogen eller en del sol i weekenden, og måske kan vi lokalt komme lidt over de 15 grader søndag,« siger hun og tilføjer:

»Efterhånden begynder temperaturerne også at blive forårsagtige,« siger hun og tilføjer, at det ustadige og kølige vejr, vi har været udsat for på det seneste, jo også er forår, men at vi i de kommende dage får vejr, som de fleste af os forfrosne danskere også vil forbinde med årstiden.

Fredag bliver ifølge den vagthavende meteorolog rigtig pæn med sol og flot blå himmel. Op af dagen bliver der dannet en del skyer, men de er ikke med nedbør, forudser Mette Wagner.

Mens stort set hele landet får sol og varme både fredag, lørdag og søndag, bliver bornholmerne spist af med temmelig skyet vejr.

(Arkivfoto)

»Der er ikke meget solskinsø over Bornholm i weekenden,« siger Mette Wagner.

Selvom fredagen i resten af landet bliver den køligste i forhold til lørdag og søndag, forklarer hun, at det er den, der vil opleves flottest.

Men med det mere solrige vejr, dukker også en gammel kending op, som flere af os måske næsten har glemt: Solcremen!

Med et UV-indeks lidt over tre i løbet af fredagen, minder meteorologen om, at det er tid til at finde tuben frem fra gemmerne og huske at smøre kinderne godt ind, inden du sætter dig ud med kaffen på terrassen.

Og så har hun lige en advarsel mere:

»Pas nu på med at begynde at plante forårsløg og planter i haven. Vi kan godt blive lidt forårskåde lige nu, men der er altså stadig risiko for ret kolde nætter med nattefrost.«