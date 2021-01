Så kan du godt begynde at pudse kælken og tune bobslæden:

Der er nemlig sne på vej til store dele af landet i denne uge.

»Vinterligt er det rigtige ord,« lyder det fra vagthavende meteorolog hos DMI, Erik Hansen, tirsdag morgen, da han skal sætte en overskrift på tirsdagens og resten af ugens vejr.

Og bedre sent end aldrig, fristes man til at sige, når man ser på vejrudsigten for de kommende dage.

(Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

Hører du til dem, der drømte om sne og hvid jul for 14. dage siden, så er der nemlig måske trøst at hente i denne uges vejr.

Der er udsigt til både kulde og sne, der bliver liggende over landet nogle dage.

Tirsdag er det især jyderne, der får glæde af lette snebyger, mens Østersøområdet og Lolland-Falster får byger med regn og slud.

I den østlige og sydlige del af landet kommer der lidt sol.

Der kommer lidt sol mod øst og syd, men ellers får vi en kølig dag med lidt snedrys rund omkring, mest i Jylland, og ved Østersøen slud- og regnbyger. Kun lige over frysepunktet og en frisk vind fra nordøst. Find dit lokalvejr på https://t.co/DbJDTyCXDH pic.twitter.com/bjF6XPaj0Q — DMI (@dmidk) January 5, 2021

»Det er en lidt broget fordeling af goderne,« siger Erik Hansen og tilføjer, at det generelt bliver en kold og blæsende dag og »ikke specielt mildt vejr.«

Han advarer også om, at lave temperaturer i vejbanerne over store dele af landet tirsdag morgen giver risiko for glatte veje.

Natten til onsdag kommer der så et større område med sne ind over landet.

»I nat (natten til onsdag, red.) vil det sne mange steder. Især på Sjælland og også lidt på Fyn. Så i morgen tidlig vil det være hvidt mange steder,« forudser Erik Hansen.

I løbet af onsdagen breder sneen sig til hele landet.

»Det kan nok godt blive liggende nogle dage,« siger den vagthavende meteorolog og peger på, at temperaturerne hele ugen vil ligge omkring frysepunktet.

Sidst på ugen kan vi desuden få »pænt lave nattetemperaturer,« understreger han.

»Det er køligt, det må man sige. Det er ikke hård frost, men vinterligt vejr hele ugen.«