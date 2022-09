Lyt til artiklen

Gør dig klar på et vejrskifte.

For i aften og i nat bevæger en koldfront sig ind over det danske land, og det kommer til at give regn til alle.

Det oplyser DMI.

De første regnskyl har allerede gjort sit indtog i Jylland og i løbet af natten og de efterfølgende morgentimer vil det våde vejr sprede sig til resten af landet.

Blandt andet vil store dele af Sjælland samt Danmarks hovedstad vågne op til vådt vejr.

Så det kan være en god idé at pakke paraplyen og regntøjet, når du bevæger dig afsted tirsdag morgen.

Også vinden vil tage til i hele landet, og der vil for alvor kunne mærkes, at efteråret banker på døren.

I store dele af Jylland vil man opleve hård vind til kuling med kraftige vindstød. Så hold på hat og briller, når du bevæger dig ud igen i morgentimerne.

Den gennemsnitlige temperatur kommer til at ligge på mellem 15-19 grader over hele landet tirsdag.