Første dag i november lægger ikke helt dårligt fra land.

Det er mandag, og både en ny uge og måned truer. Og kigger man isoleret set på vejret, så får du en ganske udmærket start på begge dele.

For det bliver nemlig »ganske fornuftigt vejr,« fortæller Trine Pedersen, vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, da B.T ringer og spørger, hvordan vejret spinner af.

Men ikke alle får en lige god start på november måned rent vejrmæssigt.

For sjællænderne kan regntøjet nødvendigt, hvis du skal cykle på arbejde eller i skole.

»Men til gengæld kommer man hjem i tørvejr,« lyder det fra Trine Pedersen.

På Fyn og i Jylland skulle det derimod holde tørt.

Lad os tage et kig på de Danmarks fire største byer, hvor København derfor skiller sig ud fra egentlig mængden.

København:

Hovedstaden har allerede haft fornøjelsen af regnen, men en portion mere venter først på dagen. Så skal du cykle, så er regntøjet din ven.

Midt på formiddagen er regnen færdig med hovedstaden og resten af dagen byder på tørvejr, og der kan endda snige sig et solglimt eller to ind.

Temperaturerne lander på 11-12 grader.

Odense, Aarhus, Aalborg:

Starter man sin dag i Odense, Aarhus eller Aalborg, så bliver regntøjet overflødigt.

For her starter dagen med tørvejr og et par solglimt. Til gengæld blæser det mere her end i København.

Så alt i alt en ganske fornuftig start på ugen og november også selvom dagtemperaturerne bevæger sig ned på 10-12 grader, hvilket er noget køligere end den forrige uge, hvor de lå på cirka 12-15 grader.