Uvejr, blæst, regn og forhøjet vandstand.

Sjælland og København står blandt andet for skud, og derfor tager flyselskabet Norwegian nu konsekvensen.

Det oplyser de i en mail til B.T.

De kommer ikke til at aflyse afgange, men derimod tilbyder de ombooking.

'Vi har givet langt de fleste af vores passagerer, der flyver til og fra København i morgen (fredag, red.) mulighed for en frivillig og gratis ombooking grundet vejret.'

'Ingen af ​​vores afgange er blevet aflyst, men vi forventer, at vejret vil give forsinkelser i løbet af dagen. Vi har derfor givet passagererne mulighed for at ombooke til enten i dag den 19. oktober eller lørdag den 21. oktober.'

Københavns Lufthavn forventer også forsinkelser og aflysninger.

Derfor kan det meget vel være, at passagerer i Københavns Lufthavn skal væbne sig med tålmodighed i weekenden.

Det er fredag, at der kan komme forsinkelser og aflysninger, oplyser en repræsentant for lufthavnen til B.T.

Omfanget er dog ukendt for nu – det afhænger af vindstyrken, og hvor vinden befinder sig.

Og selvom en passagers fly skulle være forsinket, anbefaler lufthavnen, at man møder op alligevel. Lufthavnen repræsentant siger desuden, at man skal holde sig orienteret via sit flyselskab.

Københavns Lufthavn forventer følgende antal personer i lufthavnen i weekenden:

Fredag, 89.500 rejsende til og fra lufthavnen – 750 afgange og ankomster

Lørdag, 73.400 rejsende til og fra lufthavnen – 560 afgange og ankomster

Søndag, 92.000 rejsende til og fra lufthavnen – 720 afgange og ankomster

Søndag er desuden sidste dag i årets efterårsferie.

Du kan følge med i vejrsituationen i B.T.s liveblog her.