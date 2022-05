Blæsten har Kristi himmelfartsdag ødelagt NorthSide festivals nye ballonlignende varetegn 'The Orb', som for nyligt blev sat op på festivalpladsen i Eskelunden ved Aarhus.

Det skriver NorthSide festival på Instagram:

»På grund af den kraftige danske blæst i dag er en lynlås i dugen på The Orb bristet.«

»Vi har af sikkerhedsmæssige årsager afskærmet området og vil i løbet af dagen tage The Orb og jernkonstruktionen ned.«

Med sin spejloverflade og 25 meter i diameter skulle 'The Orb' skyde op som et uundvigeligt vartegn for NorthSide, når festivalen begynder om en uge, men det kommer nu formentlig ikke til at ske:

»På grund af skaden forventer vi desværre ikke, at The Orb kan nå at blive repareret inden festivalen,« skriver NorthSide.