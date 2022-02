Lidt over to uger efter at stormen Malik ramte Danmark, kommer stormen Nora nu forbi.

Og hvis du har planlagt en weekendtur i vinterferien, så skal du følge situationen tæt.

Meldingen fra DMI lyder nemlig, at Nora kan gå hen og blive kraftigere end Malik og de danske myndigheder, broovergange og transportmuligheder tager sine forholdsregler.

B.T. giver dig herunder en foreløbig status på vejret og hvordan det påvirker Danmark.

Det bliver især i de sydlige dele af Danmark, hvor der varsles for farligt vejr. I grove træk er det fra Horsens og sydover, samt Fyn og Sjælland, som vil blive hårdest ramt af vejret.

I Syddanmark lyder varslingen på vindstød på mindst 33-35 m/s.

Ved den jyske vestkyst meldes der om forhøjet vandstand på 2 meter, mens vandet ved Vadehavet forventes at stige hele 3,3 meter natten til lørdag.

Vejret betyder også, at flere broer kan gå hen og lukke og Storebæltsbroen melder allerede risiko for nedlukninger i løbet af fredag aften og natten til lørdag.

»Fredag aften er der risiko for, at Storebæltsbroen lukker pga. storm i tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 24.00. Ifølge DMI prognoser vil vinden igen overstige 25 m/s lørdag morgen og der er risiko for lukning igen fra kl. 05.00 til kl. 07.00,« oplyser Sund og Bælt på Twitter.

Derudover vil store dele af togtrafikken blive lukket.

»Grundet stormen Nora rammer det meste af landet, så bliver alle Regionaltoge og IC-tog indstillet fra i aften kl. 21 og frem til lørdag kl. 12,« skriver DSB, der samtidig oplyser, at der heller ikke vil blive indsat togbusser.

S-togstrafikken ser dog ud til at køre natten i gennem med 20 minutters intervaller.