Nora, lyder det uskyldige navn på den storm, der fredag aften og midnat blæser ind over store dele af Danmark.

Men tag ikke fejl. Nora er en dame med godt sus i skørterne.

På Fyn er det særligt Sydfyn, der vil lægge mærke til Noras færden. Her er der udsendt et såkaldt kategori 2 varsel fra fredag aften klokken 21 til lørdag klokken 3. Varslet gælder for Svendborg, Langeland og Ærø kommuner.

Varslet betyder, at området kan forvente at blive ramt af storm med vindstød af orkanstyrke.

Og det kan resultere i, at tagsten kan blæse ned, store grene kan knække og træer vælte med risiko for, at vej- og togstrækninger bliver spærret.

Fyns Politi opfordrer til, at alle overvejer om det er nødvendigt at gå udenfor i de timer, stormen Nora er på besøg. Hvis det alligevel er nødvendigt, så husk at der er risiko for, at genstande kan falde ned samt at store tunge ting og træer kan vælte til fare for liv og helbred.

Og så lyder der fra politiet en kraftig opfordring til at sørge for, at skraldespande, havemøbler, trampoliner, stilladser, presenninger og andre genstande sikres eller sættes i ly for blæsten, så de ikke ender i naboens have eller måske ude på fortovet eller vejen til fare for andre.

Hvad angår trafikken, så er der også her udfordringer i forbindelse med stormen.

Stort set al togdrift i hele landet indstilles fra fredag klokken 21 til lørdag klokken 12.

Der vil også være risiko for, at broer flere steder i landet lukker. Storebæltsforbindelsen har varslet, at der er risiko for, at broen lukker fra klokken 22 til 24 fredag aften og igen lørdag morgen fra klokken 05 til 07.

Derudover er der blandt andet risiko for, at broerne mellem Svendborg og Tåsinge samt Siø og Langeland risikerer at lukke for al trafik fra omkring klokken 22 og til tidligt lørdag morgen, når vinden forventes at aftage igen.

På vandsiden på Fyn har Ærøfærgerne allerede varslet aflysning af en række afgange. Det samme gælder flere af færgerne til de øvrige småøer.

For de øvrige fynske kommuner gælder det, at der er udsendt et kategori 1 varsel mellem fredag klokken 21 og lørdag klokken 04. Det betyder, at der også her er risiko for flyvendetagesten, store grene, der knækker og væltede træer.

Der er på Fyn ingen varsler om forhøjet vandstand.