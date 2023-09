Årets sidste septemberdag bliver en pæn en af slagsen.

De fleste steder er der gode solchancer, og temperaturerne bliver til den lune side, lyder det fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

»Vi får en ganske pæn lørdag med lidt eller nogen sol,« fortæller vagthavende meteorolog hos DMI, Trine Pedersen.

Eneste malurt i bægret er, at nordjyderne må forvente et dryp fra oven i ny og næ.

»I Nordjylland kan der komme enkelte lette byger,« siger meteorologen.

Blæsten gør dog sit til, at vi ikke glemmer, at vi er midt i efteråret, understreger hun. Vinden bliver nemlig let til hård fra vest, og ved Skagerrakkysten op til kuling.

Søndag begynder også fint med »lidt eller nogen sol« mange steder, men i løbet af dagen bliver det mere skyet, og der kommer byger.

Alligevel tøver Trine Pedersen ikke med at love en fornuftig weekend rent vejrmæssig.

»Vi får en stille og rolig weekend,« konkluderer hun.

Den første uge af oktober bliver dog noget mere efterårsagtig med perioder med regn og byger.

Især tirsdagen ser våd ud.

»Tirsdag bliver våd med en god gang fronter og et mindre lavtryk, der skal passerer landet. Det bliver den mest efterårsagtige dag i den kommende uge,« siger meteorologen.

Derefter lover hun, at vejret bliver mere stabilt.

Og nattefrosten, som normalt begynder at melde sig på dette tidspunkt af året, er der ingen tegn til lige foreløbig.