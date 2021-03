Foråret er kommet, men sommeren lader vente på sig.

Det er vurderingen fra DMI i den seneste sæsonprognose.

For hvis du går og glæder dig til varme og skønne badedage ved stranden, så er sæsonprognosen nemlig lidt af en lyseslukker.

'Forsommeren ser ud til at blive noget ustadig med perioder af vådt og køligt vejr,' indledes sæsonprognosen med, og så er forventningerne ligesom blevet afstemt.

Der bliver formentlig rig mulighed for at lufte paraplyen når vi nærmer os sommeren. Foto: Kim Haugaard

DMI oplyser nemlig, at højtryk primært vil placere sig vest for Europa, mens et lavtryksområde vil husere over Nordeuropa og sørge for en vestlig eller nordvestlig strømning. Og det medfører typisk mere regn og temperaturer til den kølige side, i forhold til hvad der er normalt for årstiden.

Ind imellem kan højtryk dog skyde ind over Skandinavien og sørge for mere sommerligt vejr, men det mest sandsynlige er en dominerende vejrtype, der indeholder regn og køligere vejr.

Det ustadige vejr skyldes, at havvandet i den tropiske østlige del af Stillehavet er koldere end normalt, og opvarmningen ser ikke ud til at fart på. Det kaldes i meteorologiske termer for en La Nina-episode.

Men da der er tale om langtidsprognoser, er udsigten dog behæftet med en væsentlig usikkerhed, og derfor er det ikke helt udelukket, at havvandet i stedet opvarmes hurtigere, og dermed sikrer os mere stabilt og varmt vejr.

Mange hungrer nok efter sommer og sol. Her ved Blokhus strand i sommeren 2019 (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Der er dog opmuntrende meldinger at spore inden vi når frem til maj. Vejret ser nemlig ud til at arte sig resten af marts og det meste af april.

DMI's månedsprognose peger nemlig på mest tørt vejr og god plads til solskin, mens temperaturen også gradvist vil stige, så vi i løbet af april kan få dage med op til omkring 15 grader.