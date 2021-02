Tøvejret har fået sit tag i Danmark, og med sig har det bragt tåge og vand fra oven.

Derfor er meldingen fra DMI, at man skal være forsigtig, hvis man skal ud i myldretrafikken:

»Lige nu er der tåget de fleste steder, så sigtbarheden er nedsat. Der ligger en del sne rundt omkring, som smelter, og kan gøre det besværligt på vejbanerne. Så man skal være forsigtig i trafikken,« fortæller Anna Christiansson, der er vagthavende hos DMI.

Mandag bevægede et større snevejr sig op over Danmark, og siden har mildere luft fået de store mængder sne til gradvist at smelte. Derfor er der sjasket og vådt rundt omkring, og det kan gøre vejene glatte.

Tidligere i dag varslede DMI, at der kunne forekomme isslag, men det regner man ikke med vil genere her til aften.

Til gengæld nærmer en ny front med nedbør sig landet fra vest i løbet af i aften.

»Det bliver primært regn, men mod nord kan der komme lidt slud eller sne. Der kan også falde lidt hvidt i Nordsjælland i nat.«

Temperaturerne forventer at holde sig mellem frysepunktet og fem graders varme i aften og i nat.

Vejdirektoratet beretter om en travl start på dagen, men i øjeblikket er der ikke de store trafikale problemer:

»Det ser rigtig fint ud nu. I nogen små områder kan vand fra marker drille, men hele landet er saltet og ryddet, og der er plusgrader. Det bliver rimelig pænt i aften også,« lyder det fra Ruben Bay-Madsen, der er vagthavende hos Vejdirektoratet.