Årets højeste temperatur er tirsdag eftermiddag blevet målt i København.

Ved DMIs målestation ved Landbohøjskolen kom termometeret helt op på 18,5 grader, men befinder man sig i København, behøver man slet ikke et termometer for at konstatere, at det er lunt vejr.

Man kan blot kigge på de mange solbadende mennesker, der nyder solen rundt omkring – og enkelte nyder sågar en dukkert.

Og det er ikke kun i hovedstaden, at danskerne kan nyde godt af forårsvejret. Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) fortæller, at det pæne vejr gør sig gældende over næsten hele Danmark.

Det gode vejr fik flere til at hoppe en tur i havnen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Det gode vejr fik flere til at hoppe en tur i havnen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Foto: Liselotte Sabroe

»På Djursland er der også omkring 18 grader, og generelt ser der ud til at være sol over hele linjen. Lige med undtagelse af Vendsyssel, som man må sige, har trukket nitten,« fortæller vagthavende meterolog ved DMI, Trine Pedersen.

Her skygger en bræmme af lavthængende skyer fra Skagerak for solen, og derfor når temeperaturen kun op på omkring otte til ti grader i spidsen af Jylland.

For resten af landet er det til gengæld et højtryk fra sydeuropa, der sender varm luft op over Danmark. Og når man ikke solbadningen i dag, så kan man ifølge Trine Pedersen også nå det i morgen.

»Onsdag ser det også ud til at blive rigtig fint. Der bliver tørvejr og ikke så meget vind – og så mellem 12 og 18 grader igen,« fortæller hun.

Nordhavnkvarteret i København tirsdag den 30. marts 2021. Det lune vejr skyldes et højtryk over Mellemeuropa, som sender varm og efterhånden tør luft frem mod Danmark fra sydvest, skriver DMI. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nordhavnkvarteret i København tirsdag den 30. marts 2021. Det lune vejr skyldes et højtryk over Mellemeuropa, som sender varm og efterhånden tør luft frem mod Danmark fra sydvest, skriver DMI. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Foto: Liselotte Sabroe

Træerne vokser dog ikke ind i himlen, og når påskedagene går i gang, så vender vejret også.

»Omslaget sker mellem onsdag og torsdag, og hvis der kommer nedbør, så kommer det om natten. Så man kan sige, at selvom det bliver køligere, ser det ud til at blive tørt og med sol. Så det bliver stadig pænt påskevejr, vil jeg sige,« lyder det fra Trine Pedersen.