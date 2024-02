Søndag var en våd fornøjelse, da regnen stod ned over det meste af landet.

Og vi kan lide så godt vænne os til det.

Der er mere vand på vej den her uge. Det skriver DMI.

Allerede i nat passerer en front med regn landet. Så når vi lige at tørre lidt onsdag, men torsdag er den gal igen, idet aftenen byder på »udbredt regn sydvestfra«.

Det fortsætter fredag, hvor især den vestlige del af landet kan se frem til byger.

Og hvis du skal ud i weekenden, er det også en god idé at pakke regnjakken med i tasken.

Både lørdag og søndag byder på enkelte byger. Der er dog et lille håb om tørvejr, for DMI melder at prognoserne kun er ret sikre frem til torsdag, mens weekenden ser mere usikker ud.

Hvis du synes, at 2024 indtil videre har været usædvanlig våd, så har du ret.

På landsplan er der faldet hele 40 procent mere nedbør, end normalt siden årsskiftet.

»De store nedbørsmængder har sat deres tydelige spor over landet med åer, der er gået over deres bredder, og oversvømmede marker,« skrev DMIs vagthavende meteorolog Erik Hansen i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.