Hvis man skal ud og fange solstråler, så skal det være lørdag.

Sådan lyder det, når man spørger vagthavende meteorolog hos DMI, Trine Pedersen.

»Der er størst sandsynlighed for, at man vil få sol i det østlige egne, men man kommer også til at se solen en smule i de vestlige egn,« siger Trine Pedersen.

Selvom der primært vil være sol i landet, så kan der komme enkelte byger i den vestlige del af landet.

Temperaturerne vil ligge på 10-11 grader med en let til frisk vind fra vest.

Når mørket falder på lørdag, så vil der dog komme et nyt frontsystem over Danmark.

Og det er et frontsystem, der vil præge søndagen med regn.

»Der er lidt forskellige bud på, hvor meget regn der kommer, men det mest sandsynlige er, at der er regn i den vestlige del af landet,« siger Trine Pedersen.

Samtidig vil vinden være jævn til frisk, og den vil komme sydfra.

Temperaturerne vil fortsat på 10 til 11 grader.